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15:36, 13 марта 2017 522
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Несколько медицинских компаний Рязани заподозрили в сговоре

Несколько медицинских компаний Рязани заподозрили в сговоре

Фото: Pixabay.com

Несколько медицинских компаний Рязани заподозрили в сговоре. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил сайт регионального управления ФАС.

Ведомство возбудило дело в отношении ООО «Добрый Доктор», ООО «Хозрасчетная поликлиника», ООО «МедКом», ООО «МЕДСИ+", ООО «Лекарь», ООО «Медицинский центр «Медэкспресс» по признакам нарушения пунктов 1 и 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

На основании информации, поступившей в ведомство, провели внеплановую проверку. Специалисты обнаружили документы, свидетельствующие о согласовании компаниями цен на ряд медицинских услуг, а также определяющие единую тактику поведения на торгах.

«Такие запрещенные действия компаний как поддержание цен на товар или услуги, приносят огромный ущерб гражданам. С конца 2015 года ФАС России и ее территориальными органами проводится ряд масштабных проверок фармацевтических компаний и компаний, оказывающих медицинские услуги. Это и крупнейшие поставщики, и производители лекарственных средств. Результаты таких проверок сегодня переросли в крупные дела о нарушении антимонопольного законодательства», — отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.


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