Любимов пообещал поддерживать рязанскую молодежь

Николай Любимов пообещал продвигать и поддерживать рязанскую молодежь. Об этом сообщает
Об этом врио губернатора сообщил на встрече с членом Общественной палаты России, заместителем секретаря Общественной палаты Рязанской области Ольгой Вороновой в понедельник, 13 марта.
На встрече обсудили вопрос наращивания кадрового потенциала.
«Молодежь нужно поддерживать и продвигать, выпускники вузов должны иметь возможность реализовать свой потенциал, — отметил врио главы региона. — Это одна из важных задач, которая ставится мне как руководителю региона на федеральном уровне на ближайшие годы».
Кроме того, Любимов отметил, что он «готов тесно сотрудничать с Общественной палатой, выслушивать пожелания и предложения, совместно обсуждать значимые для региона вопросы».