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11:37, 13 марта 2017 1 221
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Бывший зампред рязанского правительства на первом судебном заседании улыбался. Фото

Бывший зампред рязанского правительства на первом судебном заседании улыбался. Фото

В Рязани начался суд над бывшим зампредом областного правительства Дмитрием Андреевым, обвиняемым в крупном взяточничестве и мошенничестве. Первое заседание проходит в Советском районном суде города в понедельник, 13 марта.

Экс-чиновника привели в зал в наручниках. До заседания и в его начале, пока присутствовали журналисты, он вел себя уверенно. Жевал жвачку, предлагал журналистам попозировать, хвастался четырьмя детьми. Напомним, Андреева арестовали 6 октября 2015 года. По версии следствия, он бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора одного из сельхозпредприятий, а учредитель другого оплатил его сыну строительство жилья. Суммарно взятки оценили в 6,2 млн рублей. Кроме того, чиновника обвиняют в мошенническом хищении 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замминистра сельского хозяйства региона.

Ранее самого Ноздрина также осудили за взяточничество. На одном из заседаний тот заявлял, что собирал деньги для Андреева — на предвыборную кампанию и на подарок ко дню рождения. Ноздрина приговорили к 2 годам 11 месяцам в колонии строгого режима и штрафу в 5,4 млн рублей.


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