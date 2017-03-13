Бывший зампред рязанского правительства на первом судебном заседании улыбался. Фото

В Рязани начался суд над бывшим зампредом областного правительства Дмитрием Андреевым, обвиняемым в крупном взяточничестве и мошенничестве. Первое заседание проходит в Советском районном суде города в понедельник, 13 марта.
Экс-чиновника привели в зал в наручниках. До заседания и в его начале, пока присутствовали журналисты, он вел себя уверенно. Жевал жвачку, предлагал журналистам попозировать, хвастался четырьмя детьми. Напомним, Андреева арестовали 6 октября 2015 года. По версии следствия, он бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора одного из сельхозпредприятий, а учредитель другого оплатил его сыну строительство жилья. Суммарно взятки оценили в 6,2 млн рублей. Кроме того, чиновника обвиняют в мошенническом хищении 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замминистра сельского хозяйства региона.
Ранее самого Ноздрина также осудили за взяточничество. На одном из заседаний тот заявлял, что собирал деньги для Андреева — на предвыборную кампанию и на подарок ко дню рождения. Ноздрина приговорили к 2 годам 11 месяцам в колонии строгого режима и штрафу в 5,4 млн рублей.