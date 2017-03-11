В ночь на воскресенье в Рязанской области похолодает до -5

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12 марта переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью по области -5, 0 ºС, в Рязани -4, -2ºС; днём по области +4,+9ºС, в Рязани +5,+7ºС.
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