В сети появились фото рязанских всадников в костюмах гигантских блинов

В четверг, 9 марта, в сети появились фотографии рязанцев, которые шествовали на конях в костюмах гигантских блинов. Кадры опубликовали в группе КСК «
Такое развлечение устроили в клубе на Масленицу. «Блинов много не бывает!» — написали организаторы.
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В четверг, 9 марта, в сети появились фотографии рязанцев, которые шествовали на конях в костюмах гигантских блинов. Кадры опубликовали в группе КСК «
Такое развлечение устроили в клубе на Масленицу. «Блинов много не бывает!» — написали организаторы.
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