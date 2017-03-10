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10:41, 10 марта 2017 822
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В сети появились фото рязанских всадников в костюмах гигантских блинов 1

В сети появились фото рязанских всадников в костюмах гигантских блинов

В четверг, 9 марта, в сети появились фотографии рязанцев, которые шествовали на конях в костюмах гигантских блинов. Кадры опубликовали в группе КСК «Рязанский табунок» «ВКонтакте».

Такое развлечение устроили в клубе на Масленицу. «Блинов много не бывает!» — написали организаторы.


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