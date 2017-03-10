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16:53, 10 марта 2017 588
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Рязанский комик произвел фурор на стендап-шоу ТНТ «Открытый микрофон». Видео

Рязанский комик произвел фурор на стендап-шоу ТНТ «Открытый микрофон». Видео

Рязанец Артем Филимонов прошел во второй тур стендап-шоу ТНТ «Открытый микрофон». Выпуск с его участием покажут в пятницу, 10 марта, начиная с 22 часов.

Комик выбрал тему серьезности людей. Его шутки регулярно вызывали овации зала, все четыре члена жюри также постоянно смеялись, хлопали и утирали слезы. Тимур Каргинов несколько раз принимался стучать рукой по столу, а после выступления признался: «Я хотел что-то выкинуть на сцену. Это была бы моя благодарность тебе».

Юлия Ахмедова заявила, что еще не видела на проекте такой бурной реакции зала, Слава Комиссаренко назвал выступление «обезоруживающе смешным», а Руслан Белый поинтересовался: «Ты кто такой? Ты где прятался?»

По сценарию, все понравившиеся жюри участники выпуска попадают в «комнату ожидания», затем каждый наставник выбирает себе по одному человеку. В случае с рязанским комиком схему едва не сломали: члены жюри сразу предложили самому Филимонову выбрать к кому пойти и начали полушутя бороться за него.

После этого рязанца все же отправили в комнату ожидания, откуда в конце передачи его вызвали первым. Комика взяла в команду Ахмедова, заметив, что «решила вытянуть козырь из этой колоды». Выбиравший вторым Белый признался, что тоже хотел взять его.

Напомним, ранее в шоу выступал еще один участник из Рязани Никита Васильев. Он не прошел во второй тур.


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