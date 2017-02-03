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16:24, 3 февраля 2017 818
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Первый из рязанцев в новом стендап-шоу на ТНТ шутил про свой вуз. Видео

Первый из рязанцев в новом стендап-шоу на ТНТ шутил про свой вуз. Видео

Рязанский комик Никита Васильев покинул новый стендап-проект ТНТ «Открытый микрофон». Выпуск с его участием покажут в пятницу, 3 февраля, в 22:00.

В эфир, судя по монтажу, попало не все выступление. В той части, что оказалась в передаче, рязанец шутил о своем вузе — РГУ, где учится на считающимся «женским» факультете. Отметим, в 2016 году комик выиграл конкурс «Мистер университет».

Конкурсанты «Открытого микрофона» борются за место в основном составе шоу Stand Up. Команды набирают его действующие участники: Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Тимур Каргинов и Слава Комиссаренко. Никто из них не взял рязанца, который пару раз запнулся во время выступления.

«Мне понравился ход твоих мыслей некоторых, но нет такой уверенности: вот ты встал с микрофоном и начинаешь продавливать зал, навязывать свою точку зрения», — сказал Васильеву Каргинов.

Напомним, в «Открытом микрофоне» выступит еще один комик из Рязани — Артем Филимонов.


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