Просто кайф. Рязанец прошел во второй тур стендап-шоу ТНТ с любимым выступлением

Рязанец Артем Филимонов, прошедший во второй тур стендап-шоу ТНТ «Открытый микрофон», остался доволен своим выступлением. «Я занимаюсь стендапом чуть больше года, и пока это мое самое любимое выступление по смыслу и теме!» — заявил он RZN.info в пятницу, 10 марта.
«Я всегда нацелен на получение эмоций, потому что они позволяют чувствовать, что ты живешь! А что-то новое всегда несет бурю эмоций», — пояснил Филимонов решение участвовать в проекте. Главным полученным опытом он назвал знакомство с большим количеством «очень разных крутых ребят со своим неподражаемым подходом к юмору».
«Проект просто кайф!» — подчеркнул рязанский комик.
Филимонов также сообщил, что примет участие в стендап-фестивале ТНТ, который стартует в Москве 16 марта и будет отбором на второй сезон «Открытого микрофона».
Напомним, рязанца взяла в команду Юлия Ахмедова. Выпуск с участием Филимонова покажут в пятницу, 10 марта. Начало в 22 часа.
В шоу выступал еще один комик из Рязани Никита Васильев. Он
Фото из соцсети «ВКонтакте»