Осенью в Рязани откроют музей «СахароварЪ». Об этом сообщили на
Рабочее совещание по подготовке к открытию музея в пятницу, 10 марта, провела замглавы администрации Татьяна Мастюкова. Корректировки внесли в «дорожную карту» и рассказали, что музей планируют открыть в начале осени 2017 года.
Для музея создадут элементы производственных цехов сахарного завода по сохранившимся рисункам и макетам 1834 года. Посетители смогут участвовать в процессе сахароварения. Кроме того, гости продегустируют сладости, приготовленные по технологи и рецептуре основателя «Рязанского свеклосахарного завода», первого председателя комитета сахароваров России Николая Шишкова.