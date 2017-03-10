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18:23, 10 марта 2017 246
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Осенью в Рязани откроют музей «СахароварЪ»

Осенью в Рязани откроют музей «СахароварЪ»

Фото: Pixabay.com

Осенью в Рязани откроют музей «СахароварЪ». Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Рабочее совещание по подготовке к открытию музея в пятницу, 10 марта, провела замглавы администрации Татьяна Мастюкова. Корректировки внесли в «дорожную карту» и рассказали, что музей планируют открыть в начале осени 2017 года.

Для музея создадут элементы производственных цехов сахарного завода по сохранившимся рисункам и макетам 1834 года. Посетители смогут участвовать в процессе сахароварения. Кроме того, гости продегустируют сладости, приготовленные по технологи и рецептуре основателя «Рязанского свеклосахарного завода», первого председателя комитета сахароваров России Николая Шишкова.


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