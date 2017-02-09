В Рязани пропал 14-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В четверг, 9 января, 14-летний подросток ушел в школу и не вернулся. Полицейские начали поиск пропавшего мальчика.
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Рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, длинные волосы черного цвета. Может находиться в районе Кальное, Дашково-Песочня, ТЦ «Круиз».
Может следовать попутным транспортом в Москву. При обнаружении подростка просят сообщить в органы внутренних дел или по телефону
Помимо органов, пропавшего ищут волонтеры поисково-спасательного отряда «Liza Alert». Телефон для связи с волонтерами — 8-800-700-54-52.
Фото из соцсети «ВКонтакте»