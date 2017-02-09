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8:31, 9 февраля 2017 350
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СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника

СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев покинет пост на следующей неделе. Об этом со ссылкой на три близких к Кремлю источника сообщил «Дождь».

Ковалев не ответил на звонки телеканала. Дежурный в его приемной сказал: «Это не комментируем, звоните завтра». Не ответил на вопрос и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ковалева может сменить депутат Госдумы Николай Любимов, выходец из соседней Калужской области.

Эту информацию подтвердил федеральный чиновник, близкий к Кремлю. По словам самого Любимова, он ничего не знает о возможном назначении.

Министр печати и массовых коммуникаций Рязанской области Ольга Чуляева отказалась комментировать RZN.info эту информацию. Она сказала только, что «работать надо и комментировать не слухи, а факты».

Напомним, на этой неделе стало известно об отставке губернатора Пермского края Виктора Басаргина и главы Бурятии Вячеслава Наговицына.


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