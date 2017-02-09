СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев покинет пост на следующей неделе. Об этом со ссылкой на три близких к Кремлю источника сообщил «
Ковалев не ответил на звонки телеканала. Дежурный в его приемной сказал: «Это не комментируем, звоните завтра». Не ответил на вопрос и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ковалева может сменить депутат Госдумы Николай Любимов, выходец из соседней Калужской области.
Эту информацию подтвердил федеральный чиновник, близкий к Кремлю. По словам самого Любимова, он ничего не знает о возможном назначении.
Министр печати и массовых коммуникаций Рязанской области Ольга Чуляева отказалась комментировать RZN.info эту информацию. Она сказала только, что «работать надо и комментировать не слухи, а факты».
Напомним, на этой неделе стало известно об отставке губернатора Пермского края Виктора Басаргина и главы Бурятии Вячеслава Наговицына.