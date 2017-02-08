Рязанская область вошла в тройку лидеров по вводу в оборот неиспользуемой пашни. Об этом
В течение трех лет Рязанская область является лидером среди регионов Нечерноземья. Так, ежегодно в области вводится в оборот около 30 тысяч гектаровнеиспользуемых сельскохозяйственных земель. Так, за 2014-2016 годы введено 95 тысяч гектаров.
В 2017 году за счет ввода в оборот неиспользуемой пашни посевную площадь планируют увеличить на 22 тысячи гектаров.
Губернатор Олег Ковалев отметил, что системная работа по вводу в оборот земель сельхозназначения будет продолжаться.
«Прежде всего, это контроль за их целевым использованием и привлечение к ответственности недобросовестных собственников. По нашей оценке, показатель возвращения в оборот земель сельхозназначения за два года возможно довести до 180 тысяч гектаров», — сказал глава региона.