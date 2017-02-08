Руководитель председательства АСИ в ЦФО оценил рязанский чемпионат студентов

Руководитель председательства Агентства стратегических инициатив в ЦФО Дмитрий Абрамов оценил рязанский чемпионат студентов WorldSkills. Он побывал на площадке регионального чемпионата «Молодые профессионалы» вместе с заместителем председателя правительства Рязанской области Сергеем Самохиным в среду, 8 февраля. Об этом
Состязания студентов ссузов проходят сразу по 8 из 14 компетенций: по столярному делу, электромонтажным работам, технологии моды, парикмахерскому искусству, кондитерскому делу, предпринимательству, сетевому и системному администрированию, малярным и декоративным работам.
Дмитрий Абрамов отметил высокий уровень организации регионального чемпионата.
«Рязанская область — молодец! Организовали такой масштабный фестиваль сразу по 14 компетенциям, — восхитился Дмитрий Абрамов. — Огромное количество участников и посетителей свидетельствует о том, что такие конкурсы востребованы, и интерес к рабочим профессиям растет».
Самохин пояснил, что подобные соревнования в регионе проводят впервые: до этого рязанцы участвовали в чемпионатах в других регионах и демонстрировали хорошие результаты
«Теперь мы впервые проводим соревнования в Рязанской области, соответственно, у большого количества наших студентов появилась реальная возможность показать себя, продемонстрировать преимущества выбранной профессии. Тем самым ребята получают путевку в жизнь», — подчеркнул Самохин.
Напомним, региональный этап международного проекта WorldSkills