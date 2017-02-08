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19:19, 8 февраля 2017 496
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Руководитель председательства АСИ в ЦФО оценил рязанский чемпионат студентов

Руководитель председательства АСИ в ЦФО оценил рязанский чемпионат студентов

Руководитель председательства Агентства стратегических инициатив в ЦФО Дмитрий Абрамов оценил рязанский чемпионат студентов WorldSkills. Он побывал на площадке регионального чемпионата «Молодые профессионалы» вместе с заместителем председателя правительства Рязанской области Сергеем Самохиным в среду, 8 февраля. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Состязания студентов ссузов проходят сразу по 8 из 14 компетенций: по столярному делу, электромонтажным работам, технологии моды, парикмахерскому искусству, кондитерскому делу, предпринимательству, сетевому и системному администрированию, малярным и декоративным работам.

Дмитрий Абрамов отметил высокий уровень организации регионального чемпионата.

«Рязанская область — молодец! Организовали такой масштабный фестиваль сразу по 14 компетенциям, — восхитился Дмитрий Абрамов. — Огромное количество участников и посетителей свидетельствует о том, что такие конкурсы востребованы, и интерес к рабочим профессиям растет».

Самохин пояснил, что подобные соревнования в регионе проводят впервые: до этого рязанцы участвовали в чемпионатах в других регионах и демонстрировали хорошие результаты

«Теперь мы впервые проводим соревнования в Рязанской области, соответственно, у большого количества наших студентов появилась реальная возможность показать себя, продемонстрировать преимущества выбранной профессии. Тем самым ребята получают путевку в жизнь», — подчеркнул Самохин.

Напомним, региональный этап международного проекта WorldSkills стартовал во вторник, 7 февраля. Его победители пройдут в межрегиональный этап.


© RZN.info

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