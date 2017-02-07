От визажистов до сисадминов. В Рязани стартовал этап международного чемпионата студенческого мастерства

В Рязани стартовал региональный этап международного проекта WorldSkills. Во вторник, 7 февраля, почти сто студентов и молодых рабочих собрались на нескольких площадках, главной из которых стал МФК «Рязанский» (бывший «Полсинаут»).
Конкурс включает 14 номинаций, в том числе «Лабораторный химический анализ», «Сетевое и системное администрирование», «Поварское дело», «Электромонтажные работы», «Технологии моды», «Медицинский и социальный уход». Кроме того, двадцать школьников в рамках программы JuniorSkills выявят лучших в робототехнике и электронике.
Победители пройдут в межрегиональный этап.
Участники работают под присмотром профессионального жюри, а также зрителей — старшеклассников. Для них устроили экскурсии по площадкам для профессиональной ориентации.
Чемпионат продлится три дня и наряду с конкурсной программой включит деловую. Предусмотрены круглые столы, конференции и другие тематические дискуссионные площадки.
WorldSkills International — международное движение, призванное повысить престиж рабочих профессий и качество подготовки по ним. Россия присоединилась к нему в 2012 году. В 2019-м в Казани пройдет мировой чемпионат.