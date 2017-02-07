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19:11, 7 февраля 2017 630
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В Скопинском районе откроют завод по производству препаратов крови

В Скопинском районе откроют завод по производству препаратов крови

Фото: Pixabay.com

В Скопинском районе откроют завод по производству препаратов крови. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Вопрос об открытии поднял Олег Ковалев на совещании во вторник, 7 февраля. Губернатор отметил, что этот бизнес-проект имеет большое значение для Рязанской области. «Для нас очень важно, что компания планирует развиваться в регионе, таким образом продолжается формирование медицинского кластера. У нас есть завод ФОРТ, ряд других профильных предприятий. Новый проект успешно дополнит действующие производства», — сказал Ковалев.

Участники совещания обсудили вопросы подготовки специалистов для нового завода, развития инженерной и транспортной инфраструктуры на территории. «Решение этих задач позволит оперативно реализовать в регионе этот бизнес-проект», — отметил губернатор.


© RZN.info

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