В Скопинском районе откроют завод по производству препаратов крови. Об этом сообщила
Вопрос об открытии поднял Олег Ковалев на совещании во вторник, 7 февраля. Губернатор отметил, что этот бизнес-проект имеет большое значение для Рязанской области. «Для нас очень важно, что компания планирует развиваться в регионе, таким образом продолжается формирование медицинского кластера. У нас есть завод ФОРТ, ряд других профильных предприятий. Новый проект успешно дополнит действующие производства», — сказал Ковалев.
Участники совещания обсудили вопросы подготовки специалистов для нового завода, развития инженерной и транспортной инфраструктуры на территории. «Решение этих задач позволит оперативно реализовать в регионе этот бизнес-проект», — отметил губернатор.