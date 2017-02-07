Федор Конюхов пролетит над Рязанью на аэростате

Федор Конюхов отправился в путешествие на аэростате. Он пролетит над Рязанью, пишет «
Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло поднялись в небо во вторник, 7 февраля. Старт состоялся на аэродроме Южный в Ярославской области при температуре минус 27 градусов по Цельсию. Путешественики хотят побить рекорд, установленный японцами 20 лет назад. Для этого им надо продержаться в воздухе не менее 51 часа.
Отмечается, что подготовка к полету велась два года: долго делали корзину, дорабатывали оболочку шара объемом десяти тысяч кубометров. На сегодняшний день это самый большой тепловой аэростат в России из зарегистрированных в реестре воздушных судов.
Сложность для путешественников состоит в том, что тепловой аэростат держится в воздухе только за счет сжигания газа пропана, но количество баллонов с газом ограничено. К корзине прикрепили 75 баллонов.
«Зависимость от температуры очень простая. У нас есть фиксированный объем 10 тысяч, — объяснил Иван Меняйло. — Закон Архимеда: теплый воздух внутри оболочки вытесняет холодный снаружи. Чем снаружи холоднее, тем больше можно поднять теплым воздухом внутри. При нулевой температуре мы просто не могли бы поднять столько топлива, чтобы обеспечить необходимую продолжительность полета. Раза в два меньше было бы».
Путешественники планируют лететь через Ростов Великий, Владимир, Рязань и Тамбов. Приземление должно состояться в Тамбовской области в четверг, 9 февраля. Если воздушный шар отнесёт в сторону Москвы, полет прервут по соображениям безопасности.