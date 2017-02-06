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15:45, 6 февраля 2017 901
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Взрыв автомобиля в центре Рязани плохо повлиял на область — эксперты

Взрыв автомобиля в центре Рязани плохо повлиял на область — эксперты

Взрыв автомобиля в центре Рязани отнесли к событиям, отрицательно повлиявшим на социально-политическую устойчивость Рязанской области в январе. Также в список вошли прекращение приема коммунальных платежей на почте, отставки директора фонда капремонта и замначальника жилищной инспекции.

Ежемесячное исследование опубликовал фонд «Петербургская политика» в понедельник, 10 февраля. Область оказалась в числе регионов с пониженной устойчивостью. Ее рейтинг составил 5,4 балла из десяти, за месяц не изменившись.

К позитивным событиям составители отнесли одобрение заявки области на субсидию для поддержки малого бизнеса, совещание по реализации инвестпроектов и открытие нового моста в Шиловском районе.

Уровень устойчивости определяют эксперты фонда.


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