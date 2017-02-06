Взрыв автомобиля
Ежемесячное исследование опубликовал фонд «
К позитивным событиям составители отнесли одобрение заявки области на субсидию
Уровень устойчивости определяют эксперты фонда.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Взрыв автомобиля
Ежемесячное исследование опубликовал фонд «
К позитивным событиям составители отнесли одобрение заявки области на субсидию
Уровень устойчивости определяют эксперты фонда.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьЕвгений Коковин покинул пост гендиректора ГК «Единство»
|
cледующая новость →Авария с грузовиком заблокировала движение по Московскому шоссе
Пансионаты «Наша забота» располагаются в отдалении от большого города, но при этом в хорошей транспортной доступности.