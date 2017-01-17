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11:42, 17 января 2017 1 221
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Гендиректор рязанского фонда капремонта уволился из-за невыполнения поручений

Гендиректор рязанского фонда капремонта уволился из-за невыполнения поручений

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Генеральный директор рязанского фонда капитального Игорь Квашнин уволился по собственному желанию. Об этом RZN.info сообщили два собственных источника во вторник, 17 января.

Чиновник уволился из-за невыполнения поручений правительства области. В частности, они касались корректировки региональной программы капремонта на 2016 год и подходов к формированию программы на 2017 год.

Временно исполняющим обязанности назначена Марина Бондарева, ранее она была заместителем Квашнина по финансово-экономическим вопросам.

Справка

Игорь Квашнин, родился в 1956 году.

  • С 1978 по 1982 гг. — инженер производственного персонала участка №11, инженер 15 отдела ЦНПО «Каскад».
  • С 1982 по 1984 гг. — служба в рядах Советской Армии.
  • С 1984 по 1986 гг. — инженер 41 отдела работ, ЦНПО «Каскад».
  • С 1986 по 1987 гг. — электрик-слесарь 6 разряда, штукатур 4 разряда, РСУ-2 Горремстройтреста.
  • С 1987 г. по 2010 гг.- инструктор-методист, директор хозрасчетного клуба альпинистов и скалолазов (в 1997 г. реорганизован в ООО Клуб альпинистов «Ирбис»).
  • С 2010 по 2011 гг. — исполнительный директор Некоммерческой организации «Ассоциация обслуживающих и управляющих организаций в жилищной сфере» (в 2010 г. переименована в Некоммерческую организацию «Саморегулируемая организация «Ассоциация компаний, управляющих недвижимостью»).
  • С 2011 по 2014 гг. — заместитель начальника Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани.
  • С 2014 г. — 2017 гг. — генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Рязанской области».

© RZN.info

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