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16:24, 2 февраля 2017 1 715
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Рязанской области дали больше миллиарда на школы, театры, парки и еще пять целей

Рязанской области дали больше миллиарда на школы, театры, парки и еще пять целей

Рязанская область получит еще 1,18 млрд рублей из федерального бюджета. Распоряжения Правительства России о выделении средств регионам размещены на его сайте.

Самая большая субсидия — 871,9 млн рублей — пойдет на возмещение части инвестиционных кредитов сельхозпредприятиям. 215,9 млн области выделили на создание новых мест в школах, 56,1 млн — на поддержку малого бизнеса, включая молодежный, 14,4 млн — на компенсацию взносов на капремонт пожилым рязанцам.

Еще 7,8 млн направят на поддержку театров в районах, 7,4 млн — на мелиорацию сельхозугодий, 3 млн — на благоустройство парков, 2,5 млн — на высокотехнологичную медицинскую помощь.


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