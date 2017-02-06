В Днепре решили установить двухметровый памятник Ждуну. Мэрия украинского города уже ведет переговоры с голландским скульптором Маргит ван Брифорт, передает «
Двухметровую бетонную скульптуру Homunculus Loxodontus планируют установить у городской администрации.
Маргит ван Брифорт отметила, что ее удивила популярность Ждуна — по-украински Почекуна — в интернете. «Я прочитала в интернете, что в России и Украине у людей есть большой опыт ожидания в очередях. И им очень близок образ мысли моего Ждуна, они его понимают», — поделилась она.
Напомним, скульптор