Председателя садоводческого товарищества оштрафовали за отключение электричества на зиму

Председателя садоводческого некоммерческого товарищества в Рыбновском районе оштрафовали за отключение электричества на зиму. Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры Рыбновского района.
По поручению председателя в целях экономии в товариществе на зиму отключили электроснабжение. Председатель принял это решение без голосования. Члены товарищества обратились с жалобой в прокуратуру: из-за самоуправства председателя они лишились права посещать свои участки в любое время года.
В результате в отношении председателя возбудили производство по делу об административном правонарушении по статье 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Ему назначили наказание в виде штрафа.