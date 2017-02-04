Тариф «Платона» вырастет вдвое с апреля

Правительство России продлило действие тарифа в системе «Платон» до 15 апреля 2017 года в размере 1,53 рубля за километр пробега 12-тонного грузовика по федеральным трассам. После этого тариф увеличится в два раза: до 3,06 рубля за километр пробега, передает Rambler News Service .

Срок начала индексации размера платы перенесут с 1 июля 2017 года на 1 июля 2018 года.

«Мы решили таким образом помочь бизнесу, который говорил, что ему нужно как-то ужаться. Мы пошли на это, и средневзвешенная нагрузка по году будет снижена», — сказал журналистам министр транспорта Максим Соколов. Произойдет это за счет продления льготного периода и отказа от ранее планируемой модели, по которой предполагалось индексировать тариф с 1 февраля в два этапа: с 1 февраля 2017 года — до 2,60 рубля за 1 км пути и с 1 июня 2017 года — до 3,06 рубля за 1 км пути.

Соколов подчеркнул, что изменение тарифа не приведет к увеличению платы оператора «Платона» и система будет работать в прежнем режиме.

Тариф могут начать индексировать в середине 2018 года с целью переориентации грузопотоков с автомобильных дорог на железные дороги или внутренние водные пути в летний период.

«Решение принято. Система должна отработать в таком режиме определенное время. Мы отказались от индексации по инфляции в пределах 2017 года и первой половины 2018 года, что очень важно. Дальнейшие варианты управления этим тарифом мы обсудим на наших рабочих группах с бизнес-сообществом автотранспортников, и это будет хорошим стимулирующим моментом для переориентации грузопотоков, особенно в летние периоды, с автомобильных дорог на другие транспортные артерии», — ответил Соколов на вопрос о том, обсуждаются ли дополнительные льготы для грузоперевозчиков.

Также министр отметил, что в системе «Платон» установят около 500 рамок для контроля за движением большегрузов и по российским дорогам будут перемещаться около 100 машин, осуществляющих контроль пробега большегрузных автомобилей.