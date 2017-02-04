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16:53, 4 февраля 2017 708
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«Не оставайтесь в стороне от добрых дел!» В Рязани прошло открытие Года экологии

«Не оставайтесь в стороне от добрых дел!» В Рязани прошло открытие Года экологии

В рязанском ЦПКиО прошло торжественное открытие Года экологии. Несмотря на мороз, в парке собрались сотни неравнодушных горожан.

Мероприятие началось с акции «Столовая для пернатых». В ней приняли участие 68 школ, 113 детских садов, 18 учреждений дополнительного образования. Организаторы отметили, что помочь птицам вызвались более 600 человек. Они сделали кормушки, которые впоследствии развесили по всему парку.

На танцевальной площадке проходила официальная часть программы. Зажигательная зарядка и флеш-моб «На всю планету Земля» разогрели зрителей для дальнейшей программы.

Для торжественного открытия Года экологии в Рязани на сцену пригласили вице-мэра Ольгу Свинцову. Она рассказала, что ожидается множество мероприятий, в которых рязанцы смогут принимать активное участие.

«Год экологии может стать продолжением или стартом для добрых дел, не оставайтесь в стороне от них!» — призвала горожан Свинцова.

В парке было множество интерактивных площадок: экомастер (мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц), эковикторина по Красной книге, эковзгляд (наблюдение за птицами в бинокль), эколого-аналитические лаборатории, катание на лошадях, фотозоны, спортивные станции и, конечно, обжорный ряд.

У входа в парк со стороны улицы Пушкина была организованна зона для раздельного сбора мусора.

«Я надеюсь, что экологическая ситуация в нашем городе и стране в этот год улучшится! — делится зритель Светлана Куликова, — Мы с семьей стараемся активно в этом участвовать, например, после отдыха на природе убираем мусор не только за собой, но и за другими».


Фото: © RZN.info / Елизавета Оцепаева

© RZN.info

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