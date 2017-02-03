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16:31, 3 февраля 2017 226
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«Ну, и лень». Рязанскому комику в шоу ТНТ помешала нехватка опыта

«Ну, и лень». Рязанскому комику в шоу ТНТ помешала нехватка опыта

Выйти в следующий этап шоу ТНТ «Открытый микрофон» рязанскому комику Никите Васильеву помешал недостаток опыта. «Съемки проходили в июне, через несколько дней после стендап-фестиваля. Я волновался, потому что на меня это резко свалилось. Не было какого-то запаса шуток, а чтобы дописать материал в такие короткие сроки, мне на тот момент не хватило опыта», — рассказал он RZN.info.

При этом Васильев признался, что участие в проекте оставило у него только положительные впечатления. «В таком возрасте пробиться в телевизор — мало кто может этим похвастаться, — заметил рязанец. — Жалею, что не прошел дальше, но, как уже говорил, тут проблема в отсутствии опыта, ну, и лени».

Напомним, в «Открытом микрофоне» конкурсанты борются за место в основном составе шоу Stand Up. Команды набирают его действующие участники: Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Тимур Каргинов и Слава Комиссаренко.

«Такие же живые люди, как и все. На момент самой съемки они сидели с серьезными лицами, когда не было смешно, после смеялись. А за кулисами бегали в тапочках и пили чай, — рассказал Васильев. — Мне вне эфира они говорили по сути то, о чем я знал. Что надо лучше готовиться, больше писать и проверять материал на публике».

Напомним рязанца, не взяли ни в одну из команд. Выпуск с его участием покажут в пятницу, 3 февраля. Начало в 22 часа.

В «Открытом микрофоне» выступит еще один комик из Рязани — Артем Филимонов.


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