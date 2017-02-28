Следуя трендам, растя элиту. Рязанская филармония раскрыла программу следующего сезона

Рязанская филармония подготовила на следующий сезон 20 абонементов. Об этом рассказала директор Галина Соколова журналистам во вторник, 28 февраля.

Губернаторский симфонический оркестр будет задействован в шести программах. К самому классическому абонементу «Академия» с разными солирующими музыкантами добавили тематический «Великие фортепианные концерты». Также рязанцев ждут программы популярной классики, скрипичных вечеров и «Viva Opera!», где будут солировать артисты Большого театра. Праздничные вечера вновь посвятят Новому году, Дню всех влюбленных и 8 марта.

Традиционные абонементы посвятят камерной музыке, романсу, авторской песне, джазу. Отдельные программы получили московский валторнист Аркадий Шилклопер, театр «Предел» и хор имени Попова, который будет выступать с приглашенными солистами. Среди других «больших гостей» будут светомузыкальное шоу Carmina Burana и хор Новоспасского монастыря.

Первая ярмарка абонементов открылась 28 февраля

Абонемент «Две музы» в новом сезоне полностью отдали Даниилу Спиваковскому. Он прочтет «Пера Гюнта» и «Ночь перед Рождеством» в сопровождении губернаторского оркестра и «Про Федота-стрельца, удалого молодца» — с ансамблем солистов «Русская рапсодия».

Также филармония восстановила вечера художественного слова «ПроЧтение», где будет делать упор на молодых слушателей. «Есть небольшой тренд: к стихам Серебряного века старшеклассники сейчас неравнодушны», — заметила Соколова.

Детей ждут «Сказки с оркестром», «Воскресные сказки для всей семьи», «Детский музыкальный театр» и «Музыкальная акварель». Кроме того, филармония планирует за рамками абонементов попробовать формат baby lab, когда малыши слушают музыку прямо на сцене рядом с исполнителями.

28 февраля открылась первая ярмарка абонементов, она проработает до 19 часов. До сентября они будут ежемесячными с перерывом на июль. Помимо отдельных абонементов, предусмотрены их связки с дополнительной скидкой. Можно собрать пакет из отдельных концертов разных программ. Кроме того, есть суперабонементы, к примеру, на все выступления оркестра или вообще на все концерты сезона. В прошлом году последних купили пять, отметила Соколова.

Директор филармонии добавила, что 1 февраля началась продажа абонементов в интернете. «Такой ранний выход говорит о востребованности концертов академической музыки среди рязанского слушателя, а это, в свою очередь, о чем говорит? О том, что у нас растет интеллектуальная элита», — отметила Соколова.

Фото с сайта филармонии