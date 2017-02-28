Рязанская техника обеспечит безопасность на ЧМ-2018

Изготовленная на Рязанском радиозаводе техника обеспечит безопасность на ЧМ-2018. Крупную партию командно-штабных машин Р-142НСА-Р Ростех досрочно передал войскам Росгвардии. Об этом
Командно-штабные машины предназначаются для организации полевых узлов радиосвязи. Они позволяют оперативно развернуть сеть зашифрованной передачи данных даже во время проведения массовых мероприятия в городе. Для удобства оборудование КШМ смонтировано в кузове-фургоне на шасси КамАЗ. Машина рассчитана на экипаж из пяти человек и может работать на стоянке и в движении.
Отмечается, что развертывание КШМ для работы в движении занимает пять минут. Полное развертывание для работы на все типы антенн, с прокладыванием линий абонентской сети, составляет не более 40 минут.
Фото сайта «Объединенная приборостроительная корпорация»