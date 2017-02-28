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15:59, 28 февраля 2017 191
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Рязанская техника обеспечит безопасность на ЧМ-2018

Рязанская техника обеспечит безопасность на ЧМ-2018

Изготовленная на Рязанском радиозаводе техника обеспечит безопасность на ЧМ-2018. Крупную партию командно-штабных машин Р-142НСА-Р Ростех досрочно передал войскам Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в «Ростех»).

Командно-штабные машины предназначаются для организации полевых узлов радиосвязи. Они позволяют оперативно развернуть сеть зашифрованной передачи данных даже во время проведения массовых мероприятия в городе. Для удобства оборудование КШМ смонтировано в кузове-фургоне на шасси КамАЗ. Машина рассчитана на экипаж из пяти человек и может работать на стоянке и в движении.

Отмечается, что развертывание КШМ для работы в движении занимает пять минут. Полное развертывание для работы на все типы антенн, с прокладыванием линий абонентской сети, составляет не более 40 минут.

Фото сайта «Объединенная приборостроительная корпорация»


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