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9:47, 28 февраля 2017 272
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Николая Караченцова госпитализировали после ДТП в Подмосковье

Николая Караченцова госпитализировали после ДТП в Подмосковье

Актер Николай Караченцов пострадал в ДТП в Подмосковье. Об этом в понедельник, 27 февраля, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что автомобиль Toyota Highlander, в котором находился артист, столкнулся с «газелью». Это произошло в Щелковской районе.

Как пишет издание, удар был такой силы, что легковушка перевернулась, «встав» на колеса. Актера госпитализировали с сотрясением мозга.

Сын Николая Караченцова Андрей подтвердил, что актер попал в ДТП.

«Я еще не был на месте аварии, только еду туда. Но знаю, что папа госпитализирован, но не могу точно сказать — это больница Щелково или больница Королева. Позже узнаю подробно, как обстоят дела», — сказал он.

Позднее он уточнил, что актера переводят в одну из столичных больниц.


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