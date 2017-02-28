Николая Караченцова госпитализировали после ДТП в Подмосковье

Актер Николай Караченцов пострадал в ДТП в Подмосковье. Об этом в понедельник, 27 февраля, передает
В сообщении говорится, что автомобиль Toyota Highlander, в котором находился артист, столкнулся с «газелью». Это произошло в Щелковской районе.
Как пишет издание, удар был такой силы, что легковушка перевернулась, «встав» на колеса. Актера госпитализировали с сотрясением мозга.
Сын Николая Караченцова Андрей подтвердил, что актер попал в ДТП.
«Я еще не был на месте аварии, только еду туда. Но знаю, что папа госпитализирован, но не могу точно сказать — это больница Щелково или больница Королева. Позже узнаю подробно, как обстоят дела», — сказал он.
Позднее он уточнил, что актера переводят в одну из столичных больниц.