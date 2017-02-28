На день рождения филармонии приедут рязанские звезды классической музыки

Рязанская филармония в день рождения соберет земляков, добившихся успехов в классической музыке. Праздничный концерт пройдет в субботу, 4 марта, рассказала журналистам директор Галина Соколова 28 февраля.
В сопровождении губернаторского симфонического оркестра споют Игорь Морозов («Геликон-Опера»), Екатерина Кичигина («Новая опера»), Екатерина Рождествина (Государственная академическая хоровая капелла), Евгения Кузнецова и Софья Цыганкова. На скрипке будут солировать Полина Борисова и Елена Семенова, на фортепиано — Антон Белоусов и Николай Пестов.
Музыканты исполнят произведения Бетховена, Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Верди, Сарасате и других композиторов. В частности, слушателей ждет премьера сочинений рязанца Леонида Еремина.
Фото с сайта филармонии