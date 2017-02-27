Во вторник обладательница «Грэмми» споет рязанцам самые известные арии

В Рязани выступит обладательница премии «Грэмми» Екатерина Лехина. Концерт пройдет в филармонии во вторник, 28 февраля, в рамках программы «Viva Опера!». Еще одним солистом будет Алексей Неклюдов. Они споют в сопровождении губернаторского симфонического оркестра.
Рязанцы услышат «наиболее известные и любимые публикой арии», рассказала Лехина на пресс-конференции в понедельник. Выступление включит несколько блоков, в том числе два итальянских, французский, русский. Также предусмотрены
Лехина получила «Грэмми» за лучшую оперную запись в 2011 году — премии удостоилась опера финна Кайи Саариахо «Любовь издалека». В Рязани арии оттуда певица не исполнит: это современное произведение, в котором нельзя выделить самостоятельные номера.
Выступавшая в Италии, Франции, Австрии, Канаде, Японии и других странах солистка призналась, что предложения из России появились после «Грэмми». В Рязань ее позвали около года назад. Лехина добавила, что ожидает «горячего» приема.