Врио рязанского губернатора Николай Любимов пообещал повысить зарплату рязанцам. Такое заявление он сделал на Инвестфоруме в Сочи в понедельник, 27 февраля, передает
Любимов назвал сохранение кадров в области одной из важнейших задач местной власти. Для того, чтобы работающие люди не уезжали в более крупные города, врио губернатора намерен улучшить качество городской среды и повысить зарплаты.
Также он сказал о том, что в рязанских вузах создадут университетские центры коммерциализации проектов. По словам Любимова, это поможет студентам выбрать профессии, которые более востребованы на рынке труда.
«Цель — создание университетских таких центров, которые помогли бы нашим кадрам, фактически, занимаясь дуальным образованием, найти технологии, чтобы стать центром коммерциализации. То есть обучение коммерциализации проектов. Вот это еще пока нам, наверное, предстоит. У нас пока такого нет и мало в каких регионах это существует», — рассказал врио губернатора.