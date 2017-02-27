Приборный завод провел спортивный праздник для молодых работников

Государственный Рязанский приборный завод организовал веселые старты «Мама, папа, я — спортивная семья!» для молодых работников предприятия и членов их семей.
Состязания прошли в заводском спортивном комплексе «Лучезарный», в сосновом бору у деревни Выползово Спасского района. Инициатором выступил Молодежный центр завода.
Соревнования начались с лыжного кросса для всех желающих с профессиональным инструктором по спорту. В это время остальные участники катались на коньках.
После обеда взрослые и дети разбились на четыре команды и вышли на спортивную эстафету. Необходимо было преодолеть препятствие «паутину», затем пробежать в обруче, прогнать клюшкой теннисный мяч между конусами и выстрелить из лука по мишеням. Завершил эстафету «Конкурс снеговиков»: команды состязались в лепке и раскрашивании фигурок.
Каждая команда по итогам стартов получила памятный диплом, а каждый ребенок — сладкий приз.
«Свежий воздух, лес, веселая спортивная компания. Что может быть лучше для отдыха! Мы с мужем получили невероятный заряд бодрости и веселья. Теперь с новыми силами — на работу!», — поделилась впечатлениями инженер ремонтного цеха Евгения Данилина.