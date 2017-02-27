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18:37, 27 февраля 2017 534
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На рязанском участке трассы М-5 дорожники положили асфальт на воду. Видео 1

На рязанском участке трассы М-5 дорожники положили асфальт на воду. Видео

На рязанском участке трассы М-5 дорожники положили асфальт на воду. Видео появилось на канале Youtube рязанского отделения ОНФ в понедельник, 27 февраля.

Активисты проводили первый рейд проекта «Карта убитых дорог» и направлялись в Сасово. По их словам, асфальт на лужи клали шиловские дорожники.


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