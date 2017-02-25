Британские ученые научили шмелей играть в футбол. Видео

Ученые из Лондонского университета королевы Марии научили шмелей играть в футбол. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает «
Специалисты обучили нескольких шмелей закатывать шарик в лунку, а те показали новую «игру» другим особям. Эксперимент доказал, что насекомые могут перенимать навыки, наблюдая друг за другом. Ранее считалось, что они на это не способны.
Отмечается, что ученые «подавали пример» шмелям при помощи раскрашенных в черно-желтые полоски палочек. За каждую удачную попытку настоящих шмелей кормили сладким сиропом.