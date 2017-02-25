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11:15, 25 февраля 2017 52
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Британские ученые научили шмелей играть в футбол. Видео

Британские ученые научили шмелей играть в футбол. Видео

Фото: Pixabay.com

Ученые из Лондонского университета королевы Марии научили шмелей играть в футбол. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает «РИА Новости».

Специалисты обучили нескольких шмелей закатывать шарик в лунку, а те показали новую «игру» другим особям. Эксперимент доказал, что насекомые могут перенимать навыки, наблюдая друг за другом. Ранее считалось, что они на это не способны.

Отмечается, что ученые «подавали пример» шмелям при помощи раскрашенных в черно-желтые полоски палочек. За каждую удачную попытку настоящих шмелей кормили сладким сиропом.


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