Руководство города связало платную парковку у Рязани-1 с антитеррористической безопасностью.
«В первую очередь надо, наверное, думать о безопасности людей. Вокзалы — это места большого скопления людей, мы имеем печальный пример того же Волгограда, где произошел террористический акт. Поэтому контроль на таких местах должен быть — сказал замглавы Рязани Александр Чайка на заседании городской думы в среду, 22 февраля. — Нечего оставлять свое транспортное средство [у вокзала]. Непонятно, в каких целях оно там остается».
Глава Рязани Владислав Фролов в беседе с журналистами после заседания поддержал заместителя. «Кому-то это нравится, кому-то нет, но порядок необходим, [в том числе] и с точки зрения антитеррористической защищенности. Мы ввели бесплатные 15 минут, я считаю, это правильно: должно быть время для того, чтобы выгрузить близкого человека или встретить его и уехать абсолютно бесплатно, — сказал он. — Но порядок на привокзальных площадях обязательно нужен. Заехала машина, большое скопление людей — что она там делает целый день? Что в ней находится? Все машины отсмотреть крайне трудно».
Напомним, парковка у Рязани-1 стала платной осенью 2015 года. В январе 2017-го на ней