Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:42, 24 февраля 2017 156
 0    0

Руководство города связало платную парковку у Рязани-1 с антитеррористической безопасностью

Руководство города связало платную парковку у Рязани-1 с антитеррористической безопасностью

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Руководство города связало платную парковку у Рязани-1 с антитеррористической безопасностью.

«В первую очередь надо, наверное, думать о безопасности людей. Вокзалы — это места большого скопления людей, мы имеем печальный пример того же Волгограда, где произошел террористический акт. Поэтому контроль на таких местах должен быть — сказал замглавы Рязани Александр Чайка на заседании городской думы в среду, 22 февраля. — Нечего оставлять свое транспортное средство [у вокзала]. Непонятно, в каких целях оно там остается».

Глава Рязани Владислав Фролов в беседе с журналистами после заседания поддержал заместителя. «Кому-то это нравится, кому-то нет, но порядок необходим, [в том числе] и с точки зрения антитеррористической защищенности. Мы ввели бесплатные 15 минут, я считаю, это правильно: должно быть время для того, чтобы выгрузить близкого человека или встретить его и уехать абсолютно бесплатно, — сказал он. — Но порядок на привокзальных площадях обязательно нужен. Заехала машина, большое скопление людей — что она там делает целый день? Что в ней находится? Все машины отсмотреть крайне трудно».

Напомним, парковка у Рязани-1 стала платной осенью 2015 года. В январе 2017-го на ней вернули бесплатные 15 минут. Сейчас меняется оператор стоянки.


© RZN.info

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
13:42, 24 февраля 2017
Руководство города связало платную парковку у Рязани-1 с антитеррористической безопасностью
15:50, 23 февраля 2017
В Шацком районе образовалась крупная пробка 2
11:47, 23 февраля 2017
В Рязани начали засыпать щебнем ямы на дорогах
9:24, 23 февраля 2017
Сотрудники «Рязаньэнерго» усилили контроль над работой энергооборудования в праздники
14:28, 22 февраля 2017
Гордума расширила зону дорогой парковки. Улицы 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Рестораны Рязани готовят сюрпризы в честь праздников

Так, новый ресторан «Есенин» на Первомайском проспекте заранее объявляет: каждый гость будет приятно удивлен.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 49 191
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 19
11:04, 15 февраля 2017 43 868
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 40 069
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
13:40, 15 февраля 2017 30 247
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 27 328
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум