Мэрия оставила парковку у Рязани-1 платной и назначила цену

Парковка у вокзала Рязани-1 останется платной. Постановление городской администрации о ее организации официально опубликовано и вступило в силу во вторник, 14 февраля. Согласно ему, на площадке останутся шлагбаумы. Один час пользования стоянкой будет стоить 30 рублей. При этом, согласно декабрьскому решению гордумы, первые 15 минут будут бесплатными.
Парковка будет работать ежедневно и круглосуточно. Оператором парковки станет ООО «МСП-Консалтинг», в январе выигравшее соответствующий конкурс.
Напомним, договор с создателем парковки городские власти расторгли по суду.