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18:37, 22 февраля 2017 488
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В Рязанской области необходимо развивать железнодорожное сообщение — Любимов

В Рязанской области необходимо развивать железнодорожное сообщение — Любимов

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязанской области необходимо развивать железнодорожное сообщение для привлечения инвестиций. Об этом сказал врио губернатора Рязанской области в среду, 22 февраля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Кроме железных дорог в области необходимо строить дороги и коммуникации. Также Любимов отметил, что в регионе наметили порядка 42 инвестиционных проектов на сумму более 40 миллиардов рублей. «Все эти проекты надо продолжать, работа не должна останавливаться. Кроме того, нужно разрабатывать и новые проекты, открывать новые возможности», — заключил он.

Врио губернатора отметил, что в области необходимо подготовить «предложения для привлекательности» для привлечения инвесторов. «Ну и, конечно, кадровый потенциал — люди, которые здесь живут, работают, получают образование и в дальнейшем будут востребованы на новых предприятиях», — подчеркнул Любимов.

Своими первоочередными планами он назвал знакомство с регионом и людьми. «Знакомиться с районами поеду уже в начале марта, времени на раскачку нет», — поделился врио губернатора.

Также Любимов рассказал, о том, что его жена приедет в Рязань уже в ближайшее время, а дочери — в начале лета после завершения учебного года. «Сейчас они учатся в школе с углубленным изучением иностранного языка. В Рязани много хороших школ, я уверен, мы найдем подходящую. Главное, чтобы они влились в коллектив, нашли новых друзей, чтобы им было комфортно жить и учиться», — сказал Любимов.


© RZN.info

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