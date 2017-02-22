Рязань не нашла покупателей на недостроенный больничный корпус

На аукцион по продаже недостроенного корпуса рязанской больницы №5 не поступило ни одной заявки. Торги признали несостоявшимися, сообщил зампред имущественного комитета гордумы Виктор Гуров на общем заседании в среду, 22 февраля.
Депутаты отменили свое октябрьское решение о продаже недостроя на Медицинской улице за 24,74 миллиона рублей. При этом они внесли объект в программу приватизации на 2017 год. Условия продажи дума определит позже.
Напомним, строение расположено на огороженной территории больницы и примыкает к ее действующему корпусу. Его начали возводить в 1980-е годы.