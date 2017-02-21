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11:00, 21 февраля 2017 284
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В Скопинском районе насмерть сбили пешехода

В Скопинском районе насмерть сбили пешехода

Во вторник, 21 февраля, в Скопинском районе «ГАЗель» сбила пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что мужчина переходил проезжую часть не по пешеходному переходу. От полученных травм он скончался.

В настоящий момент устанавливают личность пострадавшего.

Его приметы: на вид 40 — 45 лет, среднего телосложения. Был одет: темные джинсы и кофта, черные ботинки, а также в верхнюю одежду серых тонов.

Всем, кому что-либо может быть известно о личности погибшего, просьба сообщить в дежурную часть Скопинского района по телефону: (49156) 20-702.


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