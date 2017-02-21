Сыр в масле. Рязанцы продегустировали местную молочную продукцию. Фото

Во вторник, 21 февраля, в ТЦ «Атрон-Сити» прошла презентация молочной продукции рязанских производителей. «Тумский молочный завод», «Вакинское Агро», «Тырновский молочный завод», «Мирабо Инвест», «Кораблинский молочный завод» и фермер Виктор Романцов представили молоко, кефир, масло, творог, сыр, блины и кисель.
Вместе с рязанцами продукцию продегустировал советник главы горадминистрации Ирина Полозова. Она отметила, что эти производители зарекомендовала себя не только в региональных, но и федеральных торговых сетях.
«У нас выработался слоган: „Рязанскую продукцию через рязанские торговые сети!“. Если будут развиваться региональные сельхозпредприятия, то будет процветать наша торговля и пополняться бюджет области», — заявила Полозова.
Организаторы отметили, что в Рязани будут продолжаться выставки-ярмарки рязанских производителей.
Отмечается, что горожане не только оценили вкус и качество продукции, но и поучаствовали в социологическом опросе.
Напомним, в прошлой дегустации местных производителей