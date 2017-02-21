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10:47, 21 февраля 2017 1 580
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Пропавшая рязанская девочка пыталась уехать из Москвы в Санкт-Петербург. Подробности поисков 3

Пропавшая рязанская девочка пыталась уехать из Москвы в Санкт-Петербург. Подробности поисков

Стали известны подробности поисков рязанской школьницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение о пропаже девочки поступило в полицию вечером 16 февраля. Она вышла из больницы и пропала. По словам родных и знакомых, Анна воспитывается в благополучной семье, у нее много друзей и увлечений.

Изучив записи камер наблюдения на вокзалах, полиция выяснила, что девочка уехала в сторону Москвы на автобусе. Позже оперативники установили, что в столицу она прибыла на электричке. К поискам рязанки присоединилась московская полиция.

Девочка пыталсь уехать на автобусе из Москвы в Санкт-Петербург. Полицейские связались с водителем грузовика, на котором она возвращалась в столицу, однако школьница сбежала из кабины во время остановки на светофоре.

Позже оперативники нашли людей, с которыми Анна случайно познакомилась в Москве. Вечером в понедельник, 20 февраля, школьницу разыскали у станции метро на окраине города.

По словам полицейских, девочка приложила множество усилий для того, чтобы тщательно скрываться.

Сейчас рязанку поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Москвы. Во вторник, 21 февраля, ее отправят домой.


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