Пропавшая рязанская девочка пыталась уехать из Москвы в Санкт-Петербург. Подробности поисков

Стали известны подробности поисков рязанской школьницы. Об этом сообщила
Сообщение о пропаже девочки поступило в полицию вечером 16 февраля. Она вышла из больницы и пропала. По словам родных и знакомых, Анна воспитывается в благополучной семье, у нее много друзей и увлечений.
Изучив записи камер наблюдения на вокзалах, полиция выяснила, что девочка уехала в сторону Москвы на автобусе. Позже оперативники установили, что в столицу она прибыла на электричке. К поискам рязанки присоединилась московская полиция.
Девочка пыталсь уехать на автобусе из Москвы в Санкт-Петербург. Полицейские связались с водителем грузовика, на котором она возвращалась в столицу, однако школьница сбежала из кабины во время остановки на светофоре.
Позже оперативники нашли людей, с которыми Анна случайно познакомилась в Москве. Вечером в понедельник, 20 февраля, школьницу разыскали у станции метро на окраине города.
По словам полицейских, девочка приложила множество усилий для того, чтобы тщательно скрываться.
Сейчас рязанку поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Москвы. Во вторник, 21 февраля, ее отправят домой.