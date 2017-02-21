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12:01, 21 февраля 2017 2 265
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Сбежать в Санкт-Петербург 14-летней рязанке помешала случайность — полиция

Сбежать в Санкт-Петербург 14-летней рязанке помешала случайность — полиция

Фото: Pixabay.com

Сбежать в Санкт-Петербург 14-летней рязанке помешала случайность. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По дороге из Москвы в Санкт-Петербург автобус, на котором ехала девочка, сломался. Аня подняла панику, требуя, чтобы ее вернули обратно в Москву.

Водитель автобуса поймал попутный грузовик, следовавший в столицу, и посадил на него подростка. После этого он позвонил в полицию, рассказав дежурному, что несовершеннолетняя девочка возвращается в Москву одна. При этом водитель не знал, что Аню разыскаивают.

Полицейские связались с водителем грузовика, который согласился подвезти ребенка в столицу, однако школьница сбежала из кабины во время остановки на светофоре.

Также в ведомстве отметили, что девочка тщательно скрывалась, ведя переписку в соцсетях через фейковые страницы и постоянно меняла место своего нахождения.

Девочку поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Москвы. Во вторник, 21февраля, ее отправят домой. Напомним, 14-летняя рязанка пропала из больницы в четверг, 16 февраля.


© RZN.info

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35 минут назад
Общее дело. Как в Рязани найти пропавшего ребенка

Общее дело. Как в Рязани найти пропавшего ребенка

Как правило, сообщения об исчезновении людей получает полиция, при необходимости подключается Следственный комитет.

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