Сбежать в Санкт-Петербург 14-летней рязанке помешала случайность. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
По дороге из Москвы в Санкт-Петербург автобус, на котором ехала девочка, сломался. Аня подняла панику, требуя, чтобы ее вернули обратно в Москву.
Водитель автобуса поймал попутный грузовик, следовавший в столицу, и посадил на него подростка. После этого он позвонил в полицию, рассказав дежурному, что несовершеннолетняя девочка возвращается в Москву одна. При этом водитель не знал, что Аню разыскаивают.
Полицейские связались с водителем грузовика, который согласился подвезти ребенка в столицу, однако школьница
Также в ведомстве отметили, что девочка тщательно скрывалась, ведя переписку в соцсетях через фейковые страницы и постоянно меняла место своего нахождения.
Девочку поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Москвы. Во вторник, 21февраля, ее