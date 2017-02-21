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19:35, 21 февраля 2017 944
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Рязанский мэр поручил засыпать щебнем ямы на дорогах

Рязанский мэр поручил засыпать щебнем ямы на дорогах

Рязанский мэр Олег Булеков поручил засыпать щебнем ямы на дорогах, образовавшиеся после таяния снега. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил сайт администрации города.

На оперативном совещании Булеков велел руководителям структурных подразделений и служб Рязани в кратчайшие сроки приступить к инвентаризации муниципальных дорог после зимы. В частности, рабочие засыпят выбоины, а в тех местах, где этого сделать нельзя, они поставят ограничивающие движение знаки, чтобы «максимально исключить возможность порчи автотранспорта».

Булеков отметил, что засыпка щебнем выбоин и ям не заменит ремонтных работ. Они начнутся с установлением сухой погоды.


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