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15:56, 21 февраля 2017 152
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«Память продолжается!» В Рязани презентовали седьмую книгу «Солдаты Победы»

«Память продолжается!» В Рязани презентовали седьмую книгу «Солдаты Победы»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 21 февраля, в библиотеке имени Горького презентовали седьмой том Книги Памяти Рязанской области «Солдаты Победы. 1941-1945 гг.» В этой книге увековечили имена солдат и офицеров, призванных из Ряжского района в годы Великой Отечественной войны. Презентацию посетили ветераны, студенты, школьники.

Вице-губернатор Сергей Филимонов поблагодарил всех, кто работал над созданием книги. «Сегодня мы представляем очередной том книги „Солдаты Победы“ и констатируем, что работа продолжается. И мы хотим чтобы каждое имя участника Великой Отечественной войны было увековечено», — заявил вице-губернатор.

Он отметил, что как почетный гражданин Ряжска, лично знает ряжскую рабочую группу, которая создавала книгу.

«Я очень внимательно познакомился с книгой. Для меня это было очень важно, потому что она рассказывает о моем деде и двух дядях, которые были участниками войны», — рассказал Филимонов.

Он вспомнил, как несколько лет назад День Победы отмечался в Ряжске на братском кладбище. «Главное, что мы помним. Память продолжается!» — добавил Филимонов.

Вице-губернатор отметил, что врио губернатора Николай Любимов на заседании правительства дал поручение продолжать работать над патриотическим воспитанием в Рязанской области, поэтому издание книг продолжится.

Эта книга стала двадцатым томом Книг Памяти Рязанской области. Все они доступны для читателей в библиотеке Горького в печатном и электронном варианте.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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