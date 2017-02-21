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19:21, 21 февраля 2017 765
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На полигоне «Дубровичи» десантники соревновались в гонках на БМД

На полигоне «Дубровичи» десантники соревновались в гонках на БМД

Во вторник, 21 февраля, на полигоне «Дубровичи» десантники соревновались в гонках на БМД. Об этом сообщает телеканал ТКР.

За право выступить на всероссийском первенстве ВДВ боролись лучшие экипажи Тульской воздушно-десантной дивизии, в состав которой входит и 137-й рязанский парашютно-десантный полк. Стрельба и гонки по маршруту со скоростным участком и чередой препятствий (макетом колейного моста, противотанковым рвом, бродом и косогором) проходили в условиях плохой видимости: Дубровичи во вторник накрыл снегопад.

Отмечается, что БМД-4М хотя и лидировала на протяжении всей дистанции, но призового места не заняла: машина превосходит участвовавших в соревновании БМД-2 по огневыми ходовым качествам. Лучшим признали экипаж 51-го парашютно-десантного полка.

Победители всероссийского конкурса примут участие в соревнованиях в Китае. Конкурс «Десантный взвод» в рамках Авиадартса-2017 пройдет на территории КНР в первой половине августа.


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