Строительная компания «Ника-Групп» предложила рязанцам скидки на квартиры в ЖК «Виктори — Парк». С 21 февраля 2017 года приобрести квартиры площадью от 41 до 64 квадратных метров можно от 1 338 480 рублей.
Отмечается, что строительство дома второй очереди общей площадью 56 квадратных метров началось в декабре 2016.
«Виктори-Парк» — новый современный жилой комплекс, расположился на площади 1636 квадратных метров. Комплекс включает в себя восемь секций, расположен всего в пяти минутах от Театральной площади.
«Удобное расположение, развитая инфраструктура и транспортное сообщение, современное архитектурное решение, благоустроенная зеленая территория с детскими площадками и зонами отдыха», — рассказал о преимуществах комплекса «Виктори-Парк» застройщик.
Жилой дом «Виктори-парк» — эксклюзивное предложение для тех, кто хочет приобрести квартиру бизнес-класса, в уютном районе со сложившейся инфраструктурой и богатым историческим наследием в центре Рязани по адресу: Северный переулок дом №3.
Подробную информацию об объектах, скидках и количестве акционных квартир можно узнать в офисе продаж на улице Татарской дом №20 или по телефону 775-775 .