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14:07, 20 февраля 2017 506

Рязанская компания «Красная Площадь» переехала в новый офис

Рязанская компания «Красная Площадь» переехала в новый офис

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанская компания «Красная площадь» переехала в новый офис. С февраля крупнейшая фирма по продаже керамических материалов и строительству частных домов располагается на улице Есенина № 2а.

В новом офисе помимо покупки природных материалов и получения услуг, можно посетить уникальную галерею в формате шоурум с 150 кладками кирпича.

В марте 2017 года рядом с офисом откроют уличный демо-парк площадью 1000 кв. м. В нем будут располагаться достижения народных ремесленников, кирпичные инсталляции, кованные изделия. Парк будет находится в свободном доступе для рязанцев.

По словам генерального директора компании Сергея Биричевского, это новый формат не только для Рязани, но и для России.

«Новый формат предоставления продукции даст нашим клиентам возможность выбрать необходимый материал. Мы показываем как правильно должны быть разработаны и выполнены самые распространённые решения при строительстве и декорировании дома. Помимо этого"Красная площадь» предлагает полный цикл услуг: от создания проекта дома до его строительства", — рассказал Биричевский.

Он отметил, что накопленный опыт позволяет строить дома красиво, надежно и в рамках заявленной и утвержденной стоимости, без ее изменения после подписания договора.

Новый офис «Красной площади» уже принимает посетителей. Официальное открытие состоится совсем скоро. О дате будет объявлено дополнительно.

Справка

«Красная Площадь» успешно существует уже почти 18 лет и отмечена ведущими российскими и зарубежными производителями как одна из самых прогрессивных компаний, создающих новые направления в строительстве частных и многоэтажных домов.

Генеральный директор «Красной площади» — эксперт в области архитектуры и проектирования. Сергей Биричевский проводит семинары по российским городам и участвует в профильных конференциях.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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