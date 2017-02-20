«Роснефть» предъявила претензии РЖД из-за пожара на Рязанском нефтезаводе

«Роснефть» предъявила претензии ОАО РЖД из-за пожара на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом в понедельник, 20 февраля, пишет газета «
«Роснефть» подала в суд на РЖД через три года после пожара. В нефтекомпании считают, что железнодорожники должны понести ответственность за цистерны, которые отделились от состава и столкнулись с эстакадой. В РЖД не признают обоснованность обвинений.
В картотеке арбитражных дел появилось шесть исков в Арбитражный суд Москвы от управляющей компании Рязанского НПЗ (АО РНПК) к ОАО РЖД. Общий объем претензий равен примерно миллиарду рублей (самый крупный из исков — на 762 миллиона рублей).
Напомним, возгорание вагонов-цистерн произошло 12 февраля 2014 года. Цистерны отделились от состава, скатились, пробили ворота завода и столкнулись с эстакадой. Спустя два месяца глава Ростехнадзора Алексей Алешин возложил вину за инцидент на семь человек, шесть из них представляли ОАО РЖД.
В РЖД после аварии сообщили, что цистерны были поданы на предприятие и закреплены, а все последующие действия с вагонами регламентировались внутренним документом НПЗ.