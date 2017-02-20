Омский таксист закрыл в багажнике не заплатившего за проезд пассажира

В Омске 22-летний таксист закрыл в багажнике 25-летнего пассажира, который не заплатил за проезд. Об этом сообщила
По версии следствия, 12 февраля около 13:00 таксист привез двух пассажиров в поселок Береговой, где они попытались убежать, так как не имели при себе 950 рублей для оплаты поездки.
Молодой человек догнал одного из нарушителей, ударил его палкой по ноге и закрыл в багажнике. После этого таксист привез пассажира обратно в Омск, где заставил его облить лицо зеленкой и снял происходящее на видео.
В результате происшествия пострадавший обращался в больницу.
В отношении таксиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.