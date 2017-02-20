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15:42, 20 февраля 2017 660
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Омский таксист закрыл в багажнике не заплатившего за проезд пассажира

Омский таксист закрыл в багажнике не заплатившего за проезд пассажира

В Омске 22-летний таксист закрыл в багажнике 25-летнего пассажира, который не заплатил за проезд. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, 12 февраля около 13:00 таксист привез двух пассажиров в поселок Береговой, где они попытались убежать, так как не имели при себе 950 рублей для оплаты поездки.

Молодой человек догнал одного из нарушителей, ударил его палкой по ноге и закрыл в багажнике. После этого таксист привез пассажира обратно в Омск, где заставил его облить лицо зеленкой и снял происходящее на видео.

В результате происшествия пострадавший обращался в больницу.

В отношении таксиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.


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