Дольщики ЖК «Дядьково» получат квартиры к первому полугодию 2018 года. Об этом заявили на совещании в министерстве строительного комплекса Рязанской области в понедельник, 20 февраля,
В совещании участвовали заместитель министра строительного комплекса региона Сергей Семенов, сотрудники отдела контроля и надзора в области долевого строительства министерства, представители инициативных групп участников долевого строительства ЖК «Дядьково» Рязанского района и ЖК «Аэробус» поселка Семчино.
Сергей Семенов отметил, что по каждому из объектов определен четкий алгоритм действий. Так, в соответствии с разработанными дорожными картами начата работа по завершению строительства жилого комплекса «Дядьково». Осуществлением проекта при участии областных и районных властей занимается Фонд поддержки предпринимательства Рязанского района. Сейчас для привлечения кредитных ресурсов ведутся переговоры с банками. Кроме того, открыли расчетный счет, куда могут перечислять пожертвования крупные застройщики региона.
Для обеспечения рентабельности в ЖК «Дядьково» надстроят пятые этажи на трех домах (36 квартир дополнительно). Также запланировано строительство 90-квартирного дома на свободном участке. Как отметил Сергей Семенов, проект уже согласовали с дольщиками.
Строительные работы начнут в марте. Исполнение обязательств перед дольщиками будет осуществляться поэтапно и завершится к первому полугодию 2018 года.
На встрече также шла речь о возобновлении строительства ЖК «Аэробус» в Семчино.
«В настоящий момент идет поиск потенциальных инвесторов, готовых завершить реализацию этого проекта, — сказал Сергей Семенов. — Эта работа ведется в тесном взаимодействии с банком и застройщиками. Мы надеемся, что все это принесет положительные результаты, поскольку объект находится в высокой степени готовности, и уверен, что строительство будет завершено».