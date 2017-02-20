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9:41, 20 февраля 2017 509
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Apple выпустит iPhone 7 Plus в новой цветовой гамме

Apple выпустит iPhone 7 Plus в новой цветовой гамме

Западные эксперты узнали о том, что Apple занимается разработкой iPhone 7 Plus в новом цвете корпуса. Данное решение будет приготовлено эксклюзивно для китайского рынка, передает «Экономика сегодня».

По слухам, на заводе Foxconn в КНР уже стартовало производство iPhone 7 Plus в ярко красном исполнении. После премьеры в Китае, Apple может начать продажи этого устройства и в других странах, если он будет пользоваться спросом. Официальной информации на этот счет пока не поступало.

Аналитики считают, что Apple запоздала с выпуском iPhone 7 в новом цвете, так как празднование Китайского Нового года уже закончилось. Впрочем, в КНР скоро пройдет праздник весны и труда, но эксперты не уверены, что этот день принесет компании хорошие продажи.


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